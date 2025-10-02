Rimini cerca artisti per il Presepe di Sabbia delle festività

Contributo di 45.000 euro per realizzare sculture artistiche e garantire un’attrazione natalizia accessibile e rispettosa dell’ambiente

Rimini si prepara per le festività di Natale e Capodanno con un programma pensato per rendere la città sempre più attrattiva durante la stagione invernale. Dopo la vetrina del Ferragosto, che ha dato il via alla campagna di promozione del Capodanno, ora Rimini dà il via alle procedure di evidenza pubblica per la realizzazione delle installazioni natalizie nella zona del porto di Rimini, davanti alla scenografia naturale del mare d’inverno

Si comincia con la pubblicazione, nella giornata odierna, dell’avviso pubblico per l'assegnazione di un contributo economico di 45.000 euro destinato alla realizzazione del "Presepe artistico di Sabbia" in occasione delle festività natalizie 2025. L'installazione sarà posizionata nell'area della spiaggia libera di Piazzale Boscovich presso il porto di Rimini e dovrà occupare una superficie minima di 450 metri quadrati, composta da almeno 15 gruppi scultorei realizzati da artisti scultori di fama nazionale e internazionale.

Il presepe, protetto da una tensostruttura coperta, sarà aperto al pubblico tutti i giorni a partire da sabato 29 novembre per almeno 40 giorni, offrendo a cittadini e turisti un'attrazione capace di coniugare arte, tradizione e spirito natalizio.

A completare l'offerta natalizia al porto di Rimini, nei prossimi giorni sarà pubblicato anche l'avviso pubblico per la realizzazione del villaggio di Natale, che comprenderà una pista di pattinaggio sul ghiaccio e un caratteristico mercatino natalizio, arricchendo ulteriormente l'atmosfera festiva del waterfront riminese.

Possono partecipare all'avviso per il presepe di sabbia associazioni, fondazioni, società sportive dilettantistiche e altri soggetti privati che dimostrino di avere esperienza comprovata nella realizzazione di presepi artistici di sabbia da almeno tre anni. Il costo complessivo minimo dell'attività proposta non può essere inferiore a 65.000 euro (al netto di IVA).

Il progetto dovrà garantire la piena accessibilità alle persone con disabilità motorie e cognitive. Particolare attenzione sarà dedicata al rispetto dei criteri ambientali minimi, con l'utilizzo di materiali sostenibili, illuminazione LED a basso consumo energetico e corretta gestione dei rifiuti tramite raccolta differenziata.

Le domande di partecipazione per il presepe di sabbia dovranno pervenire entro le ore 13:00 di giovedì 23 ottobre 2025, la documentazione dovrà includere una relazione descrittiva del progetto, il piano della comunicazione, le planimetrie e i rendering degli allestimenti, oltre ai curricula degli artisti coinvolti.