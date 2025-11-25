Rimini, completata nuova casa temporanea per donne vittime di violenza

Lavori conclusi anche alla residenza Le Grazie di Covignano

Si sono conclusi in questi giorni a Rimini due significativi interventi di riqualificazione immobiliare. Il primo, conclusosi ieri (lunedì 24 novembre), ha riguardato la realizzazione di alloggi destinati a soluzioni abitative temporanee per donne vittime di violenza di genere, nell'ambito di un bando regionale specifico. Il secondo, completato lo scorso 4 novembre, ha interessato l'adeguamento dell'impianto di climatizzazione e il restauro del muro di cinta presso la residenza anziani Cra Le Grazie a Covignano.

Il primo intervento, costato complessivamente oltre 87mila euro, ha riguardato un immobile la cui ubicazione rimane riservata per evidenti ragioni di sicurezza. I lavori di manutenzione straordinaria hanno interessato sia l'esterno, sia l'interno dove è stata completamente ripensata la distribuzione degli spazi. Attraverso una nuova configurazione sono state realizzate due camere doppie, ciascuna con bagno privato, permettendo di ospitare fino a quattro persone o due nuclei familiari con autonomia abitativa completa. Per garantire maggiore sicurezza alle ospiti è stato installato un moderno sistema di allarme antintrusione.

Il secondo intervento alla residenza anziani “CRA Le Grazie”, a Covignano, ha combinato opere impiantistiche e restauro architettonico. Al piano terra è stata completamente sostituita la rete di distribuzione dell'impianto di climatizzazione con nuove tubazioni, mentre nel piazzale esterno sono state rinnovate integralmente le tubazioni tra la centrale termica e l'edificio. Gli interventi più significativi hanno riguardato il restauro del muro di cinta storico e il cancello d’ingresso. Queste opere sono state realizzate con un investimento di oltre 116 mila euro.