Rimini, concorso per educatrici di nido: al Palacongressi 133 candidate per 9 posti

Alta partecipazione alla selezione indetta da ASP Valloni Marecchia per il nido comunale “Cerchio magico”

Sono state 133 – con un’altissima partecipazione, pari a circa l’80% rispetto alle 171 iscritte – le candidate che questa mattina hanno sostenuto al Palacongressi la prova del concorso indetto da ASP Valloni Marecchia per la copertura a tempo indeterminato di 9 posti da educatrice di nido d’infanzia (8 a tempo pieno e 1 part‑time).

I posti messi a bando serviranno a coprire il fabbisogno educativo del nido d’infanzia comunale gestito da ASP Valloni Marecchia, il "Cerchio magico". Le educatrici selezionate saranno inserite o confermate nei servizi 0–3 del territorio, garantendo continuità e stabilità alle famiglie. La graduatoria rimarrà aperta.

La prova si è svolta su postazioni digitali individuali, con tablet e tastiera, e risposte aperte entro un massimo di 500 parole, una modalità che ha garantito ordine, tempi rapidi e una gestione uniforme delle tracce. Tra le curiosità della giornata: due candidate in gravidanza e una partecipante che ha usufruito della pausa per allattamento, prevista dalla normativa.

« La qualità dei nostri nidi e delle nostre scuole dell’infanzia si fonda sul lavoro delle educatrici e delle insegnanti – commenta la vicesindaca, con delega alle politiche educative, Chiara Bellini –. Queste assunzioni ci permettono di investire sul futuro dei servizi, offrendo continuità pedagogica e sicurezza occupazionale. Sono scelte che rafforzano la stabilità del sistema 0–6 e la partecipazione dell’80% conferma l’attrattività del sistema educativo riminese ».

« Le nuove assunzioni – dichiara Stefano Vitali, presidente dell'Asp Valloni Marecchia – ci consentiranno di consolidare la continuità educativa e programmare con maggiore solidità gli anni futuri. Una garanzia per le educatrici, per il Comune e per l’Asp, ma anche per le famiglie che affidano i loro figli e figlie ai nostri servizi. Un ringraziamento speciale al Palacongressi, che con i propri spazi e logistica ha garantito una gestione impeccabile della prova ».