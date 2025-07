Rimini, continua il cammino dei Forum deliberativi: convocato il quartiere 6

Giovedì 10 luglio la convocazione per il quartiere 6: al via iscrizioni, nomine e raccolta proposte

Prosegue il percorso di partecipazione cittadina dei Forum deliberativi di Rimini. Dopo l'insediamento dei Forum deliberativi nei quartieri 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11 e 12, proseguono gli incontri di insediamento dei nuovi organismi di partecipazione per la formazione di proposte pubbliche su base territoriale con la convocazione della riunione del quartiere 6 (Colonnella) per giovedì 10 luglio alle ore 20.45, nella sala comunale di via Giuliano da Rimini numero 8 (ingresso anche da via Pascoli n. 7).

L’ordine del giorno dell’incontro di insediamento del decimo forum deliberativo prevede l’inizio alle ore 20.45 per la regolarizzazione delle iscrizioni (firma del modello precompilato e consegna documento d’identità), alle 21 sarà il momento del saluto istituzionale seguito dalla presentazione dei partecipanti e dei vari punti in discussione: dall’approvazione del disciplinare alla nomina di Presidente, Vicepresidente e Segretario fino all’avio della raccolta delle proposte di discussione.

Per quanto riguarda i due restanti quartieri 9 e 10 (Zona Sud Mare e Ghetto Turco), le riunioni di insediamento si terranno dopo l’estate, per consentire a tutti gli interessati di iscriversi, in modo da completare l’insediamento di tutti e 12 i forum, uno in ogni sede di quartiere.

Partecipazione aperta

Possono partecipare tutti i cittadini e le cittadine a partire dai 16 anni, anche non italiani, purché iscritti al registro del Forum, accessibile online o in occasione delle assemblee. È possibile iscriversi a un solo Forum, sulla base della residenza, del luogo di lavoro o di interesse. Ammesse anche associazioni, comitati, partiti e gruppi informali.

Info e iscrizioni:https://www.comune.rimini.it/vivere-il-comune/partecipazione/quartieri-forum-deliberativi

[email protected], 0541 704798