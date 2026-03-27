Rimini, contributi per manutenzione e sicurezza delle strade locali

La Provincia di Rimini stanzia contributi per interventi su tratte provinciali e strade comunali di collegamento, favorendo i centri con meno di 5.000 abitanti

Il Consiglio provinciale, nella seduta di giovedì 26 marzo, ha approvato le linee di indirizzo e lo schema di Avviso per l'assegnazione di contributi ai Comuni del territorio per interventi di messa in sicurezza di tratte della rete viaria provinciale o delle strade comunali di collegamento con la viabilità provinciale.

Il fondo a disposizione nel bilancio provinciale per l’anno in corso è pari a 130 mila euro e beneficiari saranno i Comuni con popolazione inferiore a 5 mila abitanti, per interventi aventi ad oggetto la messa in sicurezza di tratte della rete viaria provinciale, situate all’interno o in prossimità dei centri abitati, o delle strade comunali di collegamento con la viabilità provinciale e loro pertinenze (ivi compresi i percorsi ciclopedonali).

Come evidenzia il presidente della Provincia, Jamil Sadegholvaad, “l’esigenza di messa in sicurezza della viabilità del territorio, in condizioni di carenza di risorse economiche e umane, è un problema particolarmente sentito dalla comunità provinciale. Le criticità presenti sulle strade del nostro territorio, ove risulta costantemente impegnato anche il personale provinciale, sono avvertite in modo ancor più forte in un quadro che vede le Province, per diverse ragioni, carenti di dotazione organica. È coerente però con le funzioni fondamentali dell’Ente andare quanto più possibile incontro alle legittime esigenze dei Comuni, specialmente di quelli più piccoli del nostro entroterra, avviando una procedura per la concessione di contributi. Abbiamo così costituito, nel Bilancio di quest’anno, un fondo di 130 mila euro a favore di quei Comuni interessati a realizzare interventi manutentivi di messa in sicurezza di tratte della rete viaria provinciale o delle strade comunali di collegamento con essa.”