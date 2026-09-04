Rimini, convegno su Terzo Settore e impresa al Campus universitario

Il 25 settembre esperti e docenti si confronteranno su governance, patrimonio, fisco e insolvenza degli Enti del Terzo Settore che svolgono attività d’impresa

Venerdì 25 settembre 2026, a partire dalle ore 10, si terrà presso l'Aula Magna del Campus di Rimini il convegno intitolato "Enti del Terzo Settore e Impresa. Governance, patrimonio, fisco e insolvenza". L'iniziativa, promossa dal Dipartimento di Scienze Giuridiche e dal Dipartimento di Scienze Aziendali, insieme al Centro di Studi Avanzati sul Turismo, ha lo scopo di analizzare le intersezioni normative, patrimoniali e fiscali tra l'esercizio dell'attività d'impresa e le strutture del Terzo Settore.

La giornata si aprirà con i saluti istituzionali del Prof. Federico Casolari, Direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche, del Prof. Giuseppe Cappiello, Coordinatore del corso di laurea magistrale in Amministrazione e gestione d'impresa, e della Prof.ssa Maria-Gabriella Baldarelli, Coordinatrice del corso di laurea triennale in Economia dell'impresa.

A seguire, la prima sessione delle ore 10:30 sarà presieduta dal Prof. Luigi Balestra (Università di Bologna). Nel corso della mattinata, il Prof. Gianluca Guerrieri (Università di Bologna) tratterà il tema della governance degli Enti del Terzo Settore, mentre il Prof. Antonio Cetra (Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano) approfondirà gli aspetti relativi a patrimonio e bilancio. La sessione si chiuderà con l'intervento dell'Avv. Tonj Della Vecchia, del Servizio legislativo Confcooperative nazionale, dedicato al rapporto tra cooperazione e impresa sociale.

I lavori riprenderanno alle ore 14:30 con la seconda sessione, presieduta dal Prof. Giuseppe Fauceglia (Università di Salerno). Il Prof. PierDanilo Beltrami (Università di Parma) illustrerà le soluzioni alternative alla liquidazione giudiziale per gli Enti del Terzo Settore che esercitano attività d'impresa, seguito dal Prof. Giovanni B. Barillà (Università di Bologna), che affronterà il tema dell'insolvenza negli ETS. La nuova fiscalità degli enti sarà invece esaminata dal Prof. Thomas Tassani (Università di Bologna), prima delle conclusioni generali affidate al Prof. Francesco Vella (Università di Bologna).

L'evento è organizzato in collaborazione con l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e con l'Ordine degli Avvocati di Rimini. La partecipazione consente il riconoscimento dei crediti formativi per gli Avvocati e i Commercialisti. La partecipazione è gratuita, con iscrizione obbligatoria entro l'11 settembre 2026 e fino a esaurimento dei posti disponibili. L'iniziativa si avvale del sostegno di Uni.Rimini.



