Rimini, coppia di lavoratori denuncia: "Trovare casa è impossibile"

La testimonianza della coppia raccontata da Casa Madiba

Casa Madiba interviene sull'emergenza abitativa di Rimini, con la testimonianza di una coppia di lavoratori stranieri, impegnati nel settore della ristorazione. "Per due anni abbiamo vissuto nel limbo: prima in hotel, poi nei residence, riorganizzando la nostra vita e quella di nostro figlio. Non per mancanza di soldi o di volontà, ma perché trovare una casa in affitto a Rimini è diventato impossibile", raccontano. La coppia ha subito anche un raggiro, secondo quanto riferito dalla stessa: "Quando finalmente pensavamo di aver trovato una casa, abbiamo scoperto di essere stati vittime di un raggiro, la casa dove viviamo è al centro di una vicenda giudiziaria e l’immobile non ha l’abitabilità. Ma il punto non è solo il nostro: è il futuro di questa città. Se una famiglia che lavora regolarmente viene discriminata perché straniera o perché ha un bambino, se veniamo spinti a lasciare la città perché il mercato regolare ci chiude le porte in faccia, chi manderà avanti Rimini?". Casa Madiba sottolinea alcune conseguenze di questa carenza di alloggi: la carenza di personale, in quanto i lavoratori del settore sono costretti ad andarsene perché senza alloggio, da qui danni all'economia e Rimini che si "svuota" di persone. "Non chiediamo regali! Chiediamo dignità e il diritto di avere un tetto sicuro per nostro figlio, senza essere trattati da cittadini di serie B. Se Rimini vuole continuare a essere una meta turistica d’eccellenza, deve iniziare a prendersi cura di chi quella eccellenza la costruisce ogni giorno con il proprio lavoro. Chi farà funzionare la città quest’estate se non abbiamo una casa dove vivere?", chiosano i due lavoratori.