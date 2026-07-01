Rimini, CoRNer racconta i giovani: numeri, ascolto e nuovi appuntamenti sulla spiaggia

Il progetto dell’Informagiovani del Distretto si conferma punto di riferimento per orientamento e partecipazione

Oltre 300 giovani coinvolti in un grande percorso di ascolto, più di 65 realtà del territorio mappate, quasi 8.500 visite al sito web e oltre 318 mila visualizzazioni sui social. Sono alcuni dei numeri che raccontano CoRNer, l'Informagiovani del Distretto di Rimini, nato per mettere in rete opportunità, servizi, associazioni e le nuove generazioni del territorio.

Avviato come evoluzione del progetto "Giovani on the Road" e sviluppato a livello distrettuale tra Rimini, Bellaria Igea Marina e Valmarecchia, CoRNer si rivolge a ragazze e ragazzi dagli 11 ai 35 anni con l'obiettivo di offrire orientamento, ascolto, partecipazione e occasioni di protagonismo giovanile. Il progetto vuole costruire un ponte tra i giovani e la comunità, rendendo visibili opportunità spesso poco conosciute legate alla formazione, al lavoro, alla casa, al volontariato, alla cultura e alla partecipazione, e valorizzare idee, competenze e desideri delle nuove generazioni, riconoscendole come una risorsa fondamentale per il futuro del territorio. Tra gli obiettivi c'è quello di rispondere ai bisogni dei giovani: dalla ricerca di corsi di formazione ai luoghi di aggregazione, dagli eventi musicali locali alle sale di registrazione, dagli spazi gratuiti per lo studio alla compilazione del CV e alla ricerca del lavoro, fino all'orientamento verso psicologi, consultori e altri servizi di sostegno alla persona. Un servizio per la gioventù a 360 gradi.

Nel corso dell'ultimo anno il progetto ha raccolto la voce di centinaia di giovani attraverso numerosi questionari - 502 compilazioni totali - laboratori e attività sul territorio. Quello che emerge è una generazione profondamente legata alla propria città e che ha idee chiare su cosa vorrebbe: spazi di aggregazione gratuiti e al chiuso, trasporti più efficienti anche nelle zone periferiche e collinari, maggiore sicurezza serale, supporto psicologico accessibile, più opportunità formative e lavorative. Una generazione che, in sintesi, vuole immaginare il proprio futuro a Rimini e chiede di poterlo fare.

Parallelamente è stato realizzato un importante lavoro di mappatura delle realtà che operano con e per i giovani: associazioni, servizi, enti pubblici, opportunità formative, culturali, sportive e di volontariato, che oggi costituiscono una rete sempre più ampia e accessibile. Il portale CoRNer è diventato un vero e proprio punto di riferimento digitale per il territorio, affiancato dai canali WhatsApp e Telegram, pensati per offrire aggiornamenti rapidi e diretti su eventi, opportunità, bandi, percorsi formativi e iniziative rivolte ai giovani.

Accanto alla dimensione digitale, CoRNer ha portato avanti attività nelle scuole, progetti educativi di strada, incontri nei centri giovani ed eventi pubblici, incontrando ragazze e ragazzi nei luoghi che vivono quotidianamente. Il servizio non è localizzato né soltanto online: gli educatori si spostano in funzione delle esigenze dei singoli, raggiungendo ogni utente dove preferisce per discutere di orientamento personale, educativo, lavorativo e sociale. Tra gli strumenti più riconoscibili c'è la cargo bike brandizzata CoRNer, con cui gli operatori creano punti informativi itineranti - dotati anche di biliardino, casse bluetooth e materiali informativi - e si muovono sul territorio per incontrare chi ha bisogno di un confronto o di una direzione.

L’evento “CoRNer on the Beach"

Non solo rapporti uno a uno, ma anche momenti collettivi aperti alla comunità. Dopo il successo del FaberFest del 13 giugno, torna l’appuntamento - questa volta in riva al mare - con CoRNer on the Beach in programma giovedì 9 luglio alle ore 18 presso La Community 27 (bagno 27) di Rimini. Il primo incontro sarà dedicato al tema delle Dis-connessioni: dal digital detox alle nuove forme di relazione, un percorso fatto di dialoghi, approfondimenti, attività e domande aperte, con il punto di vista dei giovani al centro della riflessione. CoRNer on the Beach inaugura un calendario di appuntamenti che accompagnerà i prossimi mesi, ciascuno dedicato a un tema chiave del mondo giovanile, come sport, cultura e arti. Il secondo appuntamento è in programma mercoledì 29 luglio, sempre alle ore 18, al bagno 124 - Rivazzurra Village, e sarà dedicato al rapporto tra sport, benessere e inclusione.