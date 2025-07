Rimini, corpo senza vita trovato in spiaggia all’alba

Il ritrovamento è avvenuto mercoledì 16 luglio davanti al bagno 65. Si tratterebbe di morte naturale

Il corpo di un uomo, 59 anni, è stato rinvenuto in spiaggia all'alba di oggi, mercoledì 16 luglio, intorno alle 5.40 all'altezza del bagno 65 in zona Rimini sud. Secondo i primi riscontri della Capitaneria di Porto, il decesso sarebbe avvenuto per cause naturali. Il Pm ha disposto la restituzione della salma alla famiglia.