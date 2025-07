Rimini, crescono gli infortuni sul lavoro: +2,36% nel 2024

In aumento anche le malattie professionali (+20,7%)

Nel 2024, in provincia di Rimini sono stati accertati 3.248 infortuni sul lavoro, in aumento del 2,36% rispetto ai 3.173 del 2023, secondo i dati Inail. Un dato che conferma una tendenza preoccupante nei luoghi di lavoro del territorio, dove ogni giorno centinaia di lavoratori sono esposti a rischi concreti.

Preoccupante anche il numero degli infortuni mortali, con 4 decessi registrati nel corso dell’anno. A questi si aggiungono 169 casi di malattie professionali riconosciute, in crescita del 20,7% rispetto ai 140 dell’anno precedente. Si tratta, spesso, di patologie insorte lentamente, legate a condizioni di lavoro logoranti come movimenti ripetitivi, posture scorrette o esposizione a sostanze nocive.

Per la Cisl Romagna, questi numeri raccontano storie di sofferenza e fragilità ancora troppo diffuse. “Non possiamo accettare che lavorare significhi mettere a rischio la propria salute o la propria vita”, ha dichiarato il Segretario Generale Francesco Marinelli. Il sindacato chiede interventi urgenti e strutturali: maggiori investimenti in prevenzione, formazione continua e mirata, controlli più serrati, coinvolgimento pieno degli RLS (Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza) e una cultura della sicurezza che parta fin dalle scuole.

La Cisl punta anche a rafforzare il supporto ai lavoratori attraverso i propri patronati, spesso primo punto di riferimento per chi si trova a dover affrontare malattie o infortuni legati al lavoro.

“Rimini deve diventare un modello di sicurezza – conclude Marinelli –. Solo unendo responsabilità, investimenti e cultura condivisa potremo costruire un futuro più sicuro per tutte e tutti”.