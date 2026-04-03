Rimini, duello sul nuovo casello: Marcello punta su Spadarolo, il Comune rilancia sulla Fiera

Il "no" di Morolli a Marcello: "Spadarolo? Intaserebbe la Marecchiese"I

Si riaccende il dibattito sul terzo casello dell’A14. Il consigliere regionale Nicola Marcello (Fratelli d’Italia) propone la realizzazione a Spadarolo, ma il Comune boccia l’ipotesi e rilancia sull’area di Santa Giustina, a servizio della Fiera. Lo riporta il Resto del Carlino.

Da Palazzo Garampi l’assessore ai Lavori pubblici Mattia Morolli respinge la proposta, definendola non adatta a risolvere i problemi di traffico, soprattutto lungo la Marecchiese già congestionata. L’amministrazione punta invece su un casello in zona Fiera, ritenuto più efficace per migliorare la viabilità durante tutto l’anno.

Il progetto sostenuto dal Comune è già al centro di interlocuzioni con Autostrade e Governo, con il coinvolgimento anche di Italian Exhibition Group e del parlamentare Jacopo Morrone, che ha avviato un confronto con il ministro Matteo Salvini.

Marcello difende la sua proposta: secondo uno studio presentato in Regione, il casello a Spadarolo permetterebbe un collegamento diretto tra A14, Marecchiese, Statale 258 e Valmarecchia, contribuendo a ridurre il traffico sulla Statale 16.

Il confronto resta aperto.