Rimini e San Marino in piazza per Gaza

Giovedì 4 settembre presidio a Piazza Tre Martiri in contemporanea con altre città italiane

Rimini e San Marino rispondono alla chiamata nazionale del Global Movement to Gaza.

Giovedì 4 settembre, alle ore 18, Piazza Tre Martiri ospiterà un presidio per sostenere la Global Sumud Flottilla, iniziativa volta a rompere il blocco israeliano di Gaza.

L’evento si svolge in contemporanea con altre piazze italiane, unendo cittadini e associazioni in una voce comune di solidarietà.

L’appuntamento vuole dire No al genocidio e testimoniare vicinanza al popolo palestinese.

Si promuove il diritto all’autodeterminazione e la difesa dei valori fondamentali: vita, terra e libertà.

All’iniziativa aderiscono AssoPace Palestina, Rete Pace, Collettivo San Marino per la Palestina, RiminiConGaza e Rimini4Gaza.