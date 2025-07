Rimini: ex condannato per maltrattamenti torna a estorcere e picchiare i genitori anziani

Tra gli episodi più gravi, l’aggressione del 12 giugno, quando ha stretto il polso della madre costringendola a consegnargli denaro

Un 50enne riminese, già condannato in passato per maltrattamenti contro i genitori, è accusato nuovamente di maltrattamenti in famiglia, lesioni aggravate ed estorsione. Secondo le indagini, l’uomo, L’uomo, difeso dell’avvocato Paolo Righi – tossicodipendente in cura al Sert – insultava, minacciava e aggrediva fisicamente i genitori settantenni per ottenere denaro, probabilmente per acquistare droga. Tra gli episodi più gravi, l’aggressione del 12 giugno, quando ha stretto il polso della madre costringendola a consegnargli denaro, e un’estorsione da 300 euro avvenuta pochi giorni dopo. I carabinieri hanno rilevato lividi ed ecchimosi, ma la donna non si era mai fatta visitare per paura del figlio. Il pm ha chiesto il giudizio immediato; l’uomo è in carcere dal 4 luglio.