Rimini, febbre Vasco: il Blasco scalda il Romeo Neri. Stasera il soundcheck per i fan

Caccia ai biglietti e sold out, la città è pronta per la "data zero"

Vasco Rossi scalda Rimini: stasera il soundcheck riservato al Blasco Fan Club, domani la data zero del nuovo tour al Romeo Neri. Durante le prove generali dei giorni scorsi il rocker avrebbe ripetuto tre brani simbolici: “Per quello che ho da fare (faccio il militare)”, “Gli spari sopra” e “C’è chi dice no”, alimentando l’ipotesi di un messaggio contro guerra, violenza e potere.

Un filo rosso che richiama temi civili già affrontati da Vasco in passato, dalle contestazioni sociali degli anni ’80 fino ai testi più duri degli anni ’90. Se confermati in scaletta, i tre pezzi potrebbero diventare il manifesto del tour 2026, che dopo Rimini toccherà Ferrara, Olbia, Bari, Ancona e Udine.

In città è già clima da grandi eventi: fan arrivati da tutta Italia, hotel pieni e sold out da settimane per il soundcheck dedicato agli iscritti del fan club. Apertura cancelli alle 15.30 per il Prato Gold e dalle 16 per gli altri settori.