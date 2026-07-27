Rimini, ferito ad un dito, aggredisce i poliziotti dopo una lite: nei guai giovane dominicano

L’episodio è avvenuto nella mattinata di domenica 26 luglio

Un giovane di nazionalità dominicana è stato arrestato dalla Polizia di Stato di Rimini con l’accusa di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, dopo aver aggredito gli agenti intervenuti per sedare una lite.

L’episodio è avvenuto nella mattinata di domenica 26 luglio, intorno alle 5.30, quando la Sala Operativa della Questura ha inviato una pattuglia nei pressi di un bar vicino al lungomare, a seguito della segnalazione di una violenta discussione tra due persone.

Arrivati sul posto, i poliziotti hanno trovato i due soggetti mentre si stavano aggredendo reciprocamente. Alla vista degli agenti, uno dei due è rientrato nel locale mostrando un atteggiamento collaborativo, mentre l’altro, ferito a un dito e con una fuoriuscita di sangue, è apparso subito molto agitato.

Nonostante i tentativi degli operatori di riportarlo alla calma, il giovane avrebbe reagito con violenza, colpendo gli agenti con calci e pugni. Dopo una fase di particolare difficoltà, i poliziotti sono riusciti a bloccarlo e ad affidarlo al personale sanitario intervenuto sul posto, che lo ha trasportato al Pronto soccorso per le cure necessarie.

Anche all’interno dell’ospedale il giovane avrebbe continuato a dare in escandescenza, minacciando verbalmente e fisicamente sia gli operatori sanitari sia il personale della Polizia.

Per questi motivi è stato arrestato e deve rispondere di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali.