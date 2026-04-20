Rimini, fermato il danneggiatore di auto: raffica di denunce dei Carabinieri nel weekend

Beccato anche un ladro di vestiti a Le Befane e diversi possessori di stupefacenti

Controlli straordinari nel fine settimana da parte dei Carabinieri di Rimini, impegnati in un’intensa attività di presidio del territorio finalizzata alla prevenzione e repressione dei reati. L’operazione ha visto in campo le pattuglie delle Stazioni dipendenti e del Nucleo Operativo e Radiomobile, con un bilancio complessivo di 167 persone e 93 veicoli controllati.

Al termine del servizio, 12 persone sono state deferite in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Rimini, ritenute presunte responsabili, a vario titolo, di diverse ipotesi di reato. Altre 7 persone sono state invece segnalate alla Prefettura come assuntori di sostanze stupefacenti.

Tra gli interventi più rilevanti figura un tentato furto aggravato all’interno del centro commerciale Le Befane, dove un 21enne tunisino, senza fissa dimora, sarebbe stato sorpreso mentre cercava di sottrarre capi di abbigliamento per un valore di circa 290 euro.

Due cittadini marocchini, di 35 e 34 anni, sono stati invece deferiti per lesioni personali aggravate dopo essere stati rintracciati a seguito di una lite, presumibilmente nata per futili motivi e conclusasi con lievi conseguenze fisiche.

Un episodio di danneggiamento ha coinvolto un 52enne italiano, individuato nei pressi di via Parini: secondo le prime ricostruzioni, avrebbe danneggiato diverse auto in sosta, spingendo i proprietari a presentare denuncia.

Nel corso dei controlli è stato inoltre deferito un 30enne marocchino, senza fissa dimora, trovato in possesso di un coltello a serramanico, configurando il reato di porto di oggetti atti ad offendere. Un 34enne italiano è stato invece denunciato per violazione delle misure di prevenzione, essendo risultato inottemperante al Foglio di Via Obbligatorio dal comune di Rimini.

Tra i casi segnalati anche quello di un 28enne del posto, già destinatario di Avviso Orale, sorpreso in centro città con più dosi di hashish, in violazione delle prescrizioni legate a un precedente provvedimento di lavoro di pubblica utilità.

Numerose anche le violazioni al Codice della Strada. Un 50enne è stato deferito per essersi rifiutato di sottoporsi all’accertamento alcolemico durante un controllo alla guida. Altri quattro conducenti sono stati denunciati per guida in stato di ebbrezza: un 58enne e una 29enne con un tasso alcolemico di 1,03 g/L, mentre due giovani, di 21 e 19 anni, hanno fatto registrare un valore più elevato, pari a 1,42 g/L.

Sul fronte degli stupefacenti, sette persone sono state segnalate alla Prefettura ai sensi dell’articolo 75 del D.P.R. 309/90. Durante l’attività sono stati sequestrati complessivamente circa 110 grammi di hashish e alcune dosi di cocaina. Tra i segnalati figura un 20enne albanese trovato in possesso di circa 100 grammi di hashish.