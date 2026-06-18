Rimini festeggia le sue super nonne: al Valloni quattro ragazze… dai 101 ai 105 anni

Grande festa presso la struttura riminese per Raffaela, Maria, Liliana e Domenica

La più giovane è Domenica e ha quasi 101 primavere sulle spalle, la più matura e Raffaela e di anni ne ha ben 105. Sono quattro, tutte donne, le ultracentenarie di Rimini accolte alla casa residenza del Valloni, che oggi le ha volute festeggiare insieme ai famigliari, agli operatori e agli altri ospiti del centro, alla presenza del presidente dell’Asp Valloni Stefano Vitali, del sindaco Jamil Sadegholvaad e dell’assessore alla protezione sociale Kristian Gianfreda.

A ricevere l’omaggio della città nella sala del centro di via Di Mezzo sono state Raffaela Giannetta (classe 1921), Maria Loreti e Liliana Orlati che a giugno hanno compiuto rispettivamente 104 e 102 anni e Domenica Leardini, che in agosto festeggerà il traguardo dei 101 anni.

“Credo che ci siano poche strutture come la nostra che hanno la fortuna di poter ospitare quattro ultracentenarie – sottolinea il presidente dell’Asp Valloni Stefano Vitali – Il merito è prima di tutto della tempra straordinaria di queste donne e della presenza costante e affettuosa delle loro famiglie, ma credo che contribuisca anche la cura, la gentilezza e l’attenzione degli operatori che ogni giorno si dedicano a tutti i nostri ospiti”.

“Grazie agli operatori e le operatrici che ogni giorno lavorano con umanità oltre che con professionalità – sottolinea il Sindaco Jamil Sadegholvaad - prendendosi cura di donne e uomini che hanno contribuito a costruire Rimini, rendendola cioè che è oggi. Noi ne raccogliamo il testimone, cercando di assistere nelle nostre strutture le persone più fragili. Grazie anche ai ragazzi e alle ragazze dell’Istituto alberghiero Malatesta di Rimini che prestano ‘servizio’ al bar del centro, protagonisti di un’esperienza davvero speciale”.