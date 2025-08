Rimini, formazione e inclusione per i minori stranieri soli: nuovi percorsi per costruire il futuro

La Regione rafforza il suo impegno con progetti personalizzati di istruzione e lavoro: a Rimini un modello di accoglienza concreta per 269 giovani in cerca di autonomia e dignità

Quando un minorenne arriva da solo in un Paese straniero, il primo contatto con la comunità può fare la differenza per il suo futuro. È con questa consapevolezza che la Regione Emilia-Romagna continua a investire in percorsi di inclusione destinati ai minori stranieri non accompagnati (Msna), offrendo opportunità reali di crescita e autonomia.

Anche Rimini è tra i territori coinvolti da un ampio intervento regionale che mira a garantire istruzione, formazione professionale e integrazione sociale ai ragazzi soli, in una fase cruciale della loro vita.

Con due nuovi progetti attivati nei territori di Bologna e Reggio Emilia, la Regione amplia la rete degli interventi già avviati, di cui Rimini è parte attiva, nell’ambito dell’Avviso pubblico regionale aperto fino al 25 settembre 2025. I percorsi formativi sono rivolti a minori di 17 anni o prossimi alla maggiore età, e prevedono l'apprendimento della lingua italiana, orientamento professionale e l’acquisizione di qualifiche spendibili nel mondo del lavoro.

Complessivamente, i progetti approvati – finanziati con 484.956,28 euro attraverso il Programma FSE+ 2021/2027 – si inseriscono in una strategia regionale più ampia da 3 milioni di euro, destinata a costruire percorsi di autonomia per chi, troppo spesso, rischia di rimanere ai margini.

“La scuola e la formazione sono strumenti fondamentali per restituire dignità e prospettive – affermano Isabella Conti, assessora regionale alla Scuola, Welfare e Terzo Settore, e Vincenzo Colla, vicepresidente con delega alla Formazione –. Offrire opportunità concrete significa contrastare la marginalizzazione e investire nel futuro della nostra società. Rimini, come altri territori, rappresenta un tassello importante di questo impegno collettivo”.

Grazie a questa misura, salgono a 269 i minori coinvolti in percorsi formativi personalizzati nei territori di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Bologna, Modena, Ravenna e Rimini, con un investimento complessivo che ha già superato 2,15 milioni di euro.

A Rimini, l’attenzione verso i minori soli si traduce in azioni concrete, radicate nella rete locale di accoglienza e formazione. L’obiettivo è chiaro: offrire a questi ragazzi strumenti per costruirsi una vita autonoma, responsabile e dignitosa, contribuendo allo stesso tempo alla coesione sociale del territorio.

La Regione Emilia-Romagna continua così a rafforzare un modello inclusivo, che mette al centro i diritti e i bisogni dei più giovani, anche e soprattutto di quelli che affrontano da soli il difficile percorso dell’integrazione.