Rimini, i nidi “Aquilotto” e “Bruco Verde” passano sotto la gestione diretta del Comune

Il Consiglio comunale approva la modifica dell’accordo con l’Asp “Valloni Marecchia” per un modello più snello e operativo

“Aquilotto” e “Bruco Verde”, a partire dall’anno educativo 2025/2026, passeranno sotto la gestione diretta dei servizi educativi del Comune di Rimini, mentre il nido “Cerchio Magico” continuerà ad essere gestito in forma associata con l'Asp 'Valloni Marecchia'.

La modifica dell'accordo di cooperazione tra Comune e Asp "Valloni Marecchia" - approvato dal Consiglio comunale -nasce dalla volontà di riallineare il modello organizzativo dei nidi di infanzia alla realtà operativa consolidatasi nel tempo. In un'ottica di snellimento e ottimizzazione del servizio, oltre che del rispetto delle condizioni previste dalla normativa nazionale, il passaggio gestionale delle due strutture garantirà la qualità e l’efficienza nella gestione del servizio e nell'offerta educativa.

“Il Comune – spiega Chiara Bellini, vicesindaca con delega ai servizi educativi – aveva già assunto negli ultimi anni un protagonismo nei processi gestionali e nelle dotazioni strutturali del servizio dei due nidi, contribuendo in misura preminente con risorse professionali, educative e i servizi (come la mensa, per esempio). Grazie alla tempistica che siamo riusciti ad intraprendere, i nostri uffici potranno organizzare l’offerta educativa del prossimo anno educativo, garantendo così il nuovo assetto già a partire dall’imminente apertura delle iscrizioni”.