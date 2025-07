Rimini, il sindaco Sadegholvaad propone un nuovo casello autostradale sulla A14

Inviata al Ministero e ad Autostrade per l’Italia la proposta per l’uscita dedicata al quartiere fieristico

Il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad ha incontrato nei giorni scorsi una delegazione di Confindustria Romagna, guidata dal presidente Mario Riciputi, per discutere dello sviluppo delle imprese sul territorio e delle necessità infrastrutturali della provincia e dell’intera Romagna.

Tra i temi affrontati, la centralità di Italian Exhibition Group (IEG) nelle prospettive di crescita del territorio e l’esigenza di migliorare l’accessibilità. In questo contesto, il sindaco ha annunciato di aver firmato e inviato al ministro Matteo Salvini e ad Autostrade per l’Italia la proposta progettuale per la realizzazione di un nuovo casello autostradale sulla A14, in corrispondenza del quartiere fieristico di Rimini.

L’opera, già inserita negli strumenti di pianificazione comunale e confermata nel Piano Regionale Integrato dei Trasporti 2025 dell’Emilia-Romagna, è considerata strategica per lo sviluppo economico e turistico della città. La proposta trasmessa include non solo l’analisi tecnico-economica, ma anche uno studio trasportistico dettagliato e una valutazione d’impatto socio-economico.

Sadegholvaad ha sottolineato che il progetto rappresenta un passo fondamentale per accompagnare il processo di riqualificazione urbana e destagionalizzazione turistica che negli ultimi anni ha caratterizzato Rimini.