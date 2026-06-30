Rimini, in arrivo lavori da 110mila euro per la palestra della scuola “Annika Brandi”

Finanziato dal Pnrr l’intervento di manutenzione e adeguamento antincendio

Nuovi importanti interventi in arrivo per l’edilizia scolastica della città. Il Comune ha dato il via libera formale all’avvio delle opere di manutenzione straordinaria e adeguamento alla normativa antincendio della palestra situata all’interno della scuola primaria “Annika Brandi” in viale Finale Ligure. Il piano degli interventi, che permetterà di restituire agli alunni e al personale scolastico un impianto pienamente rinnovato, protetto e funzionale, prevede un investimento complessivo di 110.000 euro. Le risorse necessarie alla realizzazione del progetto sono state interamente intercettate dall’amministrazione comunale attraverso i finanziamenti europei del Pnrr, dedicati specificamente al piano di messa in sicurezza e riqualificazione degli edifici scolastici.

L’intervento rientra nel cronoprogramma predisposto dall’amministrazione comunale per consentire il completamento dei lavori entro l’avvio del nuovo anno scolastico 2026-2027, così da riconsegnare la palestra alla scuola in piena sicurezza e senza interferire con le attività didattiche.

Gli interventi strutturali per la sicurezza

Il progetto esecutivo definisce nel dettaglio una serie di lavorazioni puntuali e specialistiche concepite per superare le criticità riscontrate all’interno della struttura sportiva. Tra le opere principali figurano la compartimentazione e la messa in sicurezza delle vie d’esodo a servizio dei locali spogliatoio, che avverrà mediante la fornitura e la posa in opera di una parete vetrata dotata di porta antincendio e maniglione antipanico. Parallelamente, si procederà con il totale rifacimento delle pavimentazioni sia interne sia esterne, così da garantire percorsi di fuga lineari e privi di ostacoli verso l’idoneo punto di raccolta. I parapetti delle scale verranno messi in sicurezza attraverso il tamponamento con lastre metalliche per impedirne l’attraversabilità, mentre cinque vecchi lucernai saranno completamente sostituiti con nuovi materiali all’avanguardia e certificati per la reazione al fuoco. Completerà il quadro dei lavori l’adeguamento delle aperture di aerazione del locale della centrale termica tramite l’installazione di apposite griglie antipioggia.







