Rimini, in mille alla marcia per la pace

Partecipazione ampia e sentita per l’iniziativa ispirata al messaggio di Papa Leone XIV nella Giornata mondiale della Pace

Oltre un migliaio di persone hanno partecipato ieri a Rimini alla marcia per la pace organizzata per la 59ª Giornata mondiale della Pace. Ritrovo sul ponte di Tiberio con il vescovo Nicolò Anselmi e l’assessora Francesca Mattei, presenti anche la consigliera regionale Emma Petitti e il senatore Marco Croatti.

Foto da facebook Emma Petitti

Dopo la presentazione di progetti scolastici e iniziative di sensibilizzazione, il corteo ha attraversato il centro storico fino alla Cattedrale, dove si sono tenute letture, interventi delle comunità religiose e la messa conclusiva. Al centro dell’iniziativa il messaggio di Papa Leone XIV: "La pace sia con te".