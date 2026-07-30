Rimini in Musica, all’Arena Francesca da Rimini arriva Mobrici

Venerdì 31 luglio il cantautore milanese protagonista della quarta edizione della rassegna. Apertura affidata a Volpi e Guglielmo, ingresso gratuito

Nove Eventi, in collaborazione con il Comune di Rimini, presenta la quarta edizione di “Rim Rimini in Musica”, la rassegna musicale che si chiuderà sabato1 agosto all'Arena Francesca da Rimini (Ingresso gratuito).

Venerdì 31 luglio sul palco all’ombra di Castel Sismondo è il turno di Mobrici.

Matteo Mobrici è un cantautore milanese. Nato come batterista, inizia a scrivere canzoni a 14 anni, imbracciando la chitarra e trasformando presto un’esigenza personale in un linguaggio espressivo diretto e riconoscibile. Si afferma come frontman dei Canova, diventando una figura di riferimento nel panorama indie pop italiano grazie a uno stile capace di unire leggerezza e profondità, ironia e romanticismo. Con la band costruisce un seguito fedele e contribuisce a raccontare una generazione attraverso storie intime e condivisibili. Conclusa l’esperienza con i Canova, intraprende un percorso solista che mette ancora più a fuoco la sua identità artistica. Fin dal debutto, Mobrici dimostra la capacità di trasformare esperienze personali in emozioni collettive, come nei brani ANCHE LE SCIMMIE CADONO DAGLI ALBERI e GLI ANNI DI CRISTO, che danno voce ai dubbi e alle fragilità contemporanee. Il 2026 si apre con la pubblicazione del suo nuovo album SUPERNOVA, un progetto che segna una svolta artistica e personale. Il disco nasce da un momento di rottura e racconta ciò che accade subito dopo: una fase sospesa, fragile, in cui si va avanti senza certezze, guidati da una tensione al cambiamento e dal bisogno di continuare a sentire. SUPERNOVA è al tempo stesso una metafora e una dichiarazione d’intenti: come l’esplosione di una stella, rappresenta la fine di un ciclo e l’inizio di una nuova era musicale. Il progetto attraversa relazioni irrisolte, notti che si dilatano e città che opprimono, restituendo una solitudine condivisa, mai completamente individuale. L’amore emerge come direzione provvisoria, mentre la solitudine diventa uno spazio da abitare e comprendere. A marzo 2026 è tornato sul palco con un concerto all’Alcatraz di Milano, un momento intenso di condivisione con il pubblico, in cui i brani più amati si intrecciano alle nuove canzoni, confermando il legame profondo tra l’artista e chi lo ascolta.

Apertura della serata: Volpi (cantautore e polistrumentista toscano, caratterizzato da una forte identità narrativa e da una produzione completamente autonoma) e Guglielmo (cantautore pop bolognese con numerosi concerti all’attivo. L’ultimo album “Angelico” ha avuto un ottimo riscontro mediatico).

Un evento, realizzato ed organizzato da Nove Eventi, in collaborazione con il Comune di Rimini.