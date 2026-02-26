Rimini in prima linea nel sostegno alle persone fragili: visita dall'assessora regionale

Tra le tappe della visita l'albergo sociale

Una giornata di confronto con le realtà impegnate nell’accoglienza e nel sostegno alle persone in grave marginalità. L’assessora regionale al Contrasto alla povertà, Elena Mazzoni, ha fatto tappa oggi a Rimini, accompagnata dall’assessore comunale alla Protezione sociale Kristian Gianfreda, per incontrare alcune delle principali realtà attive sul territorio.

La visita è iniziata dall’Albergo sociale, struttura dedicata a persone in condizioni di disagio abitativo o che necessitano di un intervento urgente. La struttura dispone di 20 stanze condivise, con posti aggiuntivi durante l’inverno, ed è gestita da Caritas Rimini insieme a una cooperativa sociale, su segnalazione dei servizi territoriali. L’iniziativa si inserisce nel quadro del nuovo Piano regionale per il contrasto alle povertà 2025-2027, che punta non solo a intervenire sui singoli casi, ma a costruire un sistema coordinato capace di integrare le misure e garantire pari diritti su tutto il territorio.

Un obiettivo particolarmente rilevante in una città come Rimini, dove – secondo l’ultimo rapporto diocesano – il costo della vita risulta tra i più alti d’Italia, con ripercussioni significative sulle fasce più fragili. “La marginalità estrema rappresenta una sfida cruciale per le Regioni – ha sottolineato Mazzoni – perché chiama in causa la coesione delle comunità e la capacità delle istituzioni di assicurare diritti fondamentali anche a chi vive ai margini”. Dopo l’Albergo sociale, la delegazione ha visitato il Centro Servizi per il contrasto alla povertà, Casa Don Gallo e il Guardaroba Solidale Madiba. La mattinata si è conclusa alla Mensa dell’Opera Sant’Antonio per i poveri, mentre nel pomeriggio è previsto un incontro in Sala comunale con il sindaco Jamil Sadegholvaad.