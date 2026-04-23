Rimini, inaugurata la Sede Consolare della Moldova

Servizi e opportunità per la comunità

Nella giornata di oggi 23 aprile si è svolta l’inaugurazione ufficiale della Sede Consolare Onoraria della Repubblica di Moldova a Rimini, situata in via G. Chiabrera. Un momento istituzionale di rilievo, volto a consolidare i rapporti di amicizia e collaborazione tra Italia e Moldova e a valorizzare il ruolo della comunità moldava presente sul territorio.

L’iniziativa è stata promossa dall’Avvocato Nicoletta Gagliani, Console Onorario della Repubblica di Moldova a Rimini, e ha visto la partecipazione di numerose autorità civili e diplomatiche.

Tra i presenti, l’Ambasciatore della Repubblica di Moldova in Italia Oleg Nica, il Console Generale di Milano Andrian Popescu e l’Onorevole Beatriz Colombo, Presidente della sezione dell’Intergruppo Parlamentare Italia–Moldova, oltre a rappresentanti delle istituzioni locali, membri della comunità moldava e del mondo associativo.

L’apertura della sede consolare rappresenta un importante punto di riferimento per i cittadini moldavi residenti nel territorio e si configura come uno strumento concreto per favorire l’integrazione, lo sviluppo di relazioni economiche e culturali e il rafforzamento dei legami tra i due Paesi.

«Questa sede nasce con l’obiettivo di essere un punto di riferimento concreto per la comunità moldava e un ponte tra i nostri Paesi», ha dichiarato l’Avvocato Nicoletta Gagliani. «Vogliamo rafforzare relazioni già solide, favorendo nuove opportunità di collaborazione culturale, sociale ed economica tra Italia e Moldova».

Nel corso dell’evento è stato ribadito il valore della cooperazione internazionale e il contributo significativo della comunità moldava alla realtà sociale ed economica locale.

La cerimonia si è conclusa con un lunch, occasione conviviale che ha favorito il dialogo e il confronto tra i partecipanti.