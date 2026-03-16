Rimini: incontro sull’attività fisica per donne operate al seno

Mercoledì 18 marzo, AUSL Colosseo ospita un evento gratuito per promuovere benessere e stili di vita salutari

Numerosi studi scientifici indirizzano l'attuale interesse degli operatori sanitari verso il contributo della dieta e dell'attività fisica alla cura delle neoplasie, dalla prevenzione primaria alla prevenzione delle recidive. Se a grandi linee tutti sappiamo che la dieta mediterranea è il miglior modello di alimentazione e che consumare cereali integrali, verdura, frutta e olio d'oliva sia alla base di un pasto bilanciato, spesso nella vita quotidiana è difficile mettere in pratica queste indicazioni anche per quel che riguarda il giusto spazio da riservare al movimento.

Per tale ragione il Dipartimento di Sanità Pubblica di Rimini organizza un incontro tematico sull’attività fisica per la promozione del cambiamento degli stili di vita, dedicato a donne operate al seno. L’appuntamento è in programma mercoledì 18 marzo, dalle ore 16 alle 18, alla sede AUSL Colosseo di via Coriano 38 (Aula Smeraldo, scala G, piano terra).

L’evento, gratuito, sarà condotto dal tecnico dell’attività motoria e dall’assistente sanitario/infermiere del Dipartimento di Sanità Pubblica.

Un’occasione di informazione e confronto per promuovere benessere, movimento e scelte di vita salutari.