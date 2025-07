Rimini investe in sport, mobilità e turismo: ok alla nuova piscina, ciclabili e promozione aerea

Tre delibere approvate in Consiglio comunale: in arrivo 3 milioni per la promozione dello scalo “Fellini” e un evento europeo da 1.300 delegati

Il Consiglio comunale di Rimini ha approvato ieri, con 21 voti favorevoli, 1 contrario e 4 astenuti, la delibera relativa alla gara europea a procedura aperta per l’affidamento in concessione della nuova piscina comunale di Viserba. Un passo decisivo verso la messa a regime dell’impianto, la cui apertura al pubblico è prevista per l’inizio del 2026.

Il bando prevede una concessione della durata di 15 anni e un contributo annuo da parte del Comune pari a 180mila euro, cifra soggetta a ribasso in sede di gara. L’importo è stato stabilito per garantire l’equilibrio economico-finanziario del progetto e assicurare la sostenibilità della struttura, che manterrà una forte vocazione pubblica, ospitando attività scolastiche e sportive cittadine.

Il termine ultimo per la presentazione delle domande è fissato al 4 agosto. L’obiettivo dell’amministrazione è concludere l’iter di affidamento entro settembre.

Il gestore selezionato sarà tenuto a realizzare un intervento iniziale di completamento dell’impianto, per un valore minimo di 500mila euro, su cui il Comune riconoscerà un contributo pari al 50%. Il concessionario avrà diritto all’uso esclusivo dell’immobile e verserà all’ente un canone annuo di 60mila euro, facendosi carico in autonomia di tutte le spese legate alla gestione, senza eccezioni.

Nel corso della stessa seduta, il Consiglio comunale ha approvato con 21 voti favorevoli, 1 contrari e 7 astenuti l’accordo di cooperazione tra il Comune di Rimini e APT Servizi per la promozione turistica legata allo scalo aeroportuale "Federico Fellini". L’intesa, in particolare, prevede un investimento di 3 milioni di euro nel triennio 2026-2028 per campagne di comunicazione e marketing in collaborazione con i vettori operanti sull’aeroporto e l’organizzazione dell’evento Routes Europe 2026, in programma a Rimini dal 17 al 20 maggio. Quest’ultimo, tra i principali eventi del settore a livello internazionale, porterà in città oltre 1.300 delegati e operatori del settore turistico e aeroportuale da tutto il mondo, nonché rappresentanti istituzionali del settore trasporti.

Infine, approvato anche il secondo stralcio del piano per la ciclovie urbane, con 20 voti favorevoli, 6 astenuti e nessun voto contrario. Il progetto prevede la realizzazione di una nuova rotatoria all’incrocio tra via Circonvallazione Occidentale e via D’Azeglio, per migliorare la sicurezza e la fluidità dell’area.