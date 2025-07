Rimini investe sull’educazione musicale: al via nuovi progetti per l’inclusione scolastica

Con il sostegno della Regione Emilia-Romagna, anche nella provincia riminese parte l’iniziativa che promuove musica, socialità e partecipazione tra i banchi di scuola

La Regione Emilia-Romagna potenzia l’educazione musicale nelle scuole e nei percorsi di formazione professionale, e anche Rimini sarà parte attiva di questa importante iniziativa. Per l’anno scolastico 2025/2026, sono stati finanziati 25 progetti in tutta la regione con oltre 2,6 milioni di euro di fondi europei FSE+ (esattamente 2.669.555 euro), con un incremento del 20% rispetto allo scorso anno.

A Rimini, saranno 3 i progetti finanziati, coinvolgendo scuole e enti formativi del territorio, con l’obiettivo di rendere la musica uno strumento educativo e inclusivo. Sebbene il numero di iniziative sia inferiore rispetto ad altre province, si conferma la volontà di mantenere attiva anche in Romagna sud una rete educativa musicale capace di rispondere ai bisogni locali.

I progetti, approvati dalla Giunta regionale, sono stati elaborati in sinergia tra scuole di musica riconosciute e istituti scolastici, con un’attenzione particolare agli studenti con disabilità, DSA o BES. Le attività musicali – tra cui canto corale, musica d’insieme e propedeutica – si svolgeranno anche d’estate, con l’approccio delle “scuole aperte”, per favorire inclusione, socialità e continuità educativa anche fuori dall’orario scolastico.

Vincenzo Colla, vicepresidente della Regione con delega alla Formazione, e Isabella Conti, assessora alla Scuola, sottolineano:

“La musica è un pilastro del nostro sistema formativo e un potente strumento di inclusione. Con questi progetti rafforziamo il ruolo della scuola come spazio aperto alla comunità e promotore di uguaglianza. Rimini, come il resto della regione, sarà parte di un’offerta formativa che valorizza ogni studente, soprattutto quelli più fragili.”

In totale, a livello regionale, saranno coinvolti oltre 7.900 studenti e 266 istituti scolastici tra primarie, secondarie e percorsi IeFP. Il filo conduttore è chiaro: educazione musicale come leva di crescita personale, integrazione e partecipazione.

Per Rimini, si tratta di un’opportunità da cogliere per continuare a investire nella cultura come motore educativo, anche in vista di un possibile rafforzamento nei prossimi anni.