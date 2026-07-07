Rimini, investimenti per 21 milioni di euro: opere pubbliche, servizi, cultura

La variazione di bilancio finanzia riqualificazione urbana, manutenzione delle strade, impianti sportivi, spazi culturali

Una mole di investimenti di circa 21 milioni di euro per completare il percorso di riqualificazione urbana attraverso due importanti spazi pubblici nel cuore della fascia turistica, per la manutenzione e la riqualificazione delle strade del territorio, per le infrastrutture sportive e culturali della città.

È una manovra corposa che consente di dare input ad una mole di opere rilevanti e diffuse per il territorio quella proposta nella variazione di bilancio che questa mattina ha ricevuto parere favorevole dalla V Commissione consigliare. Tra i principali investimenti che trovano copertura per il 2026 attraverso l’applicazione dell’avanzo di bilancio, la realizzazione della nuova piazza Marvelli (5 milioni di euro) che sorgerà sopra il parcheggio interrato Tripoli di prossima apertura, l’avanzamento del progetto del boulevard blu urbano con l’adeguamento delle banchine dell'area portuale (1 milione) e il completamento della rigenerazione urbana dell’ex colonia Enel (950mila euro). Tra le novità anche la valorizzazione dell’area di accesso al Parco del mare da viale Vespucci, una porzione recentemente acquisita al patrimonio comunale (ex area R.E.M.A.) che sarà interessata da una riqualificazione complessiva tra verde, percorsi pedonali, arredo urbano (600mila euro).

Importante l’impegno sulla manutenzione delle strade, con 4 milioni di euro destinati alla riqualificazione della viabilità cittadina, sia nella parte a mare sia nelle zone interne, così come prosegue l’ampliamento della rete di videosorveglianza, con il finanziamento del progetto "City Vision 2” per il potenziamento del sistema di lettura targhe OCR (1,1 milioni). Tra gli altri interventi finanziati, la manutenzione del cimitero monumentale di Rimini (650mila euro), della casa residenza anziani Le Grazie (650mila euro), oltre a interventi straordinari verde pubblico per 350 mila euro. Sul fronte delle infrastrutture sportive, investimenti per il campo da calcio via della Fiera (610mila euro) e di Torre Pedrera (600mila euro) per la conversione del campo in erba sintetica, mentre per gli spazi culturali risorse per l’adeguamento della Sala Jolly all’ex cinema Astoria e per la progettazione dei lavori alla Casa della Pace che ospiterà la biblioteca dei ragazzi.

Per quanto riguarda la parte corrente, da segnalare l’incremento entrate da imposta di soggiorno per 500.000 euro sulla base del monitoraggio degli incassi pervenuti fino a maggio 2026 a cui si aggiunge l’aumento della quota da recupero dell’evasione della stessa imposta (520.000). Tra le maggiori spese, più risorse per i servizi a sostegno dei minori, anziani e disabili, per la mensa scolastica e a copertura dell’incremento dei costi delle utenze.

“Abbiamo predisposto una manovra importante – sottolinea l’assessore al Bilancio Juri Magrini – capace di rispondere da una parte alla richiesta sempre maggiore di servizi e ad un aumento di costi che incide anche sul bilancio comunale, dall’altra in grado di dare motore a progetti infrastrutturali, di riqualificazione urbana e valorizzazione della fascia turistica, di potenziamento delle dotazioni sportive e culturali della città che vanno in continuità e a completamento del percorso di innovazione e trasformazione che stiamo perseguendo da inizio mandato”.