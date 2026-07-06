Rimini: la bellezza e la funzionalità del Modello Rimini ispirano il Comune di Ruvo di Puglia

L'assessore Patrizio Spinelli rimane colpito dal sistema dei cestoni per la raccolta dei rifiuti di Rimini

Qualche giorno fa, la nostra città di Rimini ha avuto l’onore di ospitare il consigliere comunale di Ruvo di Puglia, Patrizio Spinelli. Durante la sua visita, Spinelli ha avuto modo di approfondire la conoscenza di uno degli elementi distintivi della nostra città: i cestoni per la raccolta dei rifiuti da passeggio, conosciuti come "modello Rimini". Lo scorso anno, passeggiando per le strade di Rimini, Spinelli era rimasto colpito non solo dalla bellezza della città, ma anche dalla funzionalità di questi cestoni innovativi. Con la loro bocca stretta, progettati per impedire il conferimento di sacchetti interi di rifiuti, e l'apertura anteriore che consente di estrarre il contenitore interno, questi cestoni rappresentano un esempio di ingegneria urbana all'avanguardia. La possibilità di spazzare all'interno del cestone rende il sistema ancora più pratico e igienico.



Durante il suo incontro con l’assessore all’ambiente, Anna Montini, Spinelli ha espresso il desiderio di portare questa idea a Ruvo di Puglia. Entrambi si sono promessi di collaborare, ispirandosi al modello Rimini. La visita si è conclusa con un invito del consigliere Spinelli all’assessore Montini: una visita a Ruvo di Puglia non solo per ammirare la bellezza della città, ma anche per illustrare il potenziale del cestone modello Rimini. Questo scambio di idee tra le due città non può che riempirci di orgoglio. È un segnale che la nostra innovazione sta facendo scuola e che altre comunità riconoscono l’importanza di un approccio funzionale e sostenibile nella gestione dei rifiuti. Rimini non è solo una meta turistica, ma un esempio da seguire nel campo della sostenibilità ambientale. Siamo certi che questa collaborazione porterà frutti e che il modello Rimini continuerà a ispirare altre città, contribuendo a un futuro più pulito e ordinato.