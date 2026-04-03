Rimini, la marineria sfida il maltempo: banchi pieni per il weekend di Pasqua

I pescatori riminesi tornano in porto con le reti piene

Nonostante le forti mareggiate che negli ultimi giorni hanno messo in difficoltà la marineria riminese, alcune imbarcazioni sono riuscite comunque a prendere il largo garantendo un buon quantitativo di pescato. La maggior parte della flotta è rimasta ferma in porto a causa del maltempo, ma chi ha potuto affrontare il mare è rientrato con un bilancio più che positivo.

Per recuperare le uscite perse, nella mattinata di oggi, venerdì 3 aprile, la marineria di Rimini è tornata in mare in via straordinaria. Una scelta che dovrebbe assicurare un’ottima disponibilità di prodotto fresco in vista del fine settimana.

Per sabato 4 aprile si prevede infatti un’abbondanza di pesce sui banchi del Mercato Coperto, offrendo ai cittadini la possibilità di fare rifornimento in vista degli acquisti di Pasqua.