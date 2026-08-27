Rimini, la panchina del parco diventa "piazza" di spaccio: arrestato, era già stato denunciato a inizio mese

L'uomo, un 62enne, aveva con sé quasi 11 grammi di hashish

Un 62enne tunisino è stato arrestato nel pomeriggio di ieri (26 agosto), a Rimini, per l'ipotesi di reato di spaccio e per detenzione ai fini di spaccio. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori della squadra giudiziaria della Polizia Locale, l'uomo aveva adibito una panchina del parco di via Matteotti come luogo in cui incontrare i clienti e svolgere le compravendite di droga. La Polizia Locale ha infatti fermato un 44enne egiziano, che aveva da poco comprato una dose di hashish dall'uomo nordafricano. Gli agenti hanno così perquisito il 62enne, trovandolo in possesso di 10,88 grammi della stessa sostanza stupefacente e di 60 euro in contanti, ritenuti somma provento dello spaccio. Sul capo dell'uomo, difeso dall'avvocata Ninfa Renzini, pendeva una denuncia dello scorso 5 agosto sempre per spaccio; inoltre era già stato arrestato nel 2022. Non ha una residenza fissa, ma è solito alloggiare in hotel, che cambia ogni 2-3 mesi.