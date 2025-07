Rimini: la Polizia Locale mette in fuga i “pallinari” dai viali delle Regine

I controlli, svolti con l’impiego di 16-20 pattuglie tra auto, moto e agenti appiedati, si sono estesi in particolare alle aree turistiche ad alta densità

Nel fine settimana appena trascorso, la Polizia Locale di Rimini ha intensificato i controlli sul territorio, concentrandosi sulla sicurezza stradale, l’ordine pubblico e il contrasto alle attività illecite. Tra gli interventi più significativi, spiccano due episodi che hanno visto protagonisti i cosiddetti “pallinari”, soggetti dediti alla truffa con il gioco delle tre campanelle: grazie all’intervento tempestivo delle pattuglie, sono stati messi in fuga nei pressi dei viali delle Regine, una delle zone più affollate della città.



I controlli, svolti con l’impiego di 16-20 pattuglie tra auto, moto e agenti appiedati, si sono estesi in particolare alle aree turistiche ad alta densità, con un’intensificazione nelle ore serali. Particolare attenzione è stata rivolta anche alla sicurezza stradale, con posti di blocco e test alcolemici che hanno portato al ritiro di 10 patenti per guida in stato di ebbrezza.



L’operazione rientra in un più ampio piano di vigilanza estiva, volto a tutelare residenti e turisti anche da truffe e raggiri. La presenza visibile e costante degli agenti si è confermata ancora una volta un deterrente efficace contro i comportamenti illeciti.