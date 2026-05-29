Rimini, la Sagra Musicale Malatestiana 2026 apre le prevendite: grandi orchestre internazionali in arrivo
Dal 30 maggio al via i biglietti della 77ª edizione: in programma Münchner Philharmoniker, Santa Cecilia, Filarmonica della Scala
Apriranno sabato 30 maggio le prevendite per gli appuntamenti della 77ª edizione della Sagra Musicale Malatestiana, che anche quest’anno porterà a Rimini grandi orchestre internazionali, progetti speciali e un programma capace di intrecciare tradizione, ricerca e attenzione alle nuove generazioni di musicisti.
Ad aprire il ciclo dei concerti sinfonici, cuore della storica rassegna riminese, saranno i Münchner Philharmoniker diretti da Lahav Shani (30 agosto), con un programma dedicato a Šostakovič e Brahms. Nei mesi successivi si alterneranno sul palcoscenico riminese la Filarmonica Arturo Toscanini in un percorso monografico dedicato all’Anello del Nibelungo di Wagner (24 settembre), l’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia con Nikolai Lugansky al pianoforte (1 ottobre), l’Orchestra Filarmonica della Scala diretta da Riccardo Chailly (11 ottobre), l’Orchestra Leonore guidata da Daniele Giorgi nella Messa in si minore di Bach (1 novembre), fino alla Chamber Orchestra of Europe diretta da Antonio Pappano con la partecipazione del pianista Alexandre Kantorow (9 novembre).
Quest’anno la Sagra Musicale Malatestiana introduce inoltre una novità pensata per premiare il pubblico più fedele: chi sceglierà di seguire l’intero ciclo dei sei concerti sinfonici potrà usufruire di una speciale riduzione sul costo dei biglietti, fino ad esaurimento dei posti disponibili per questa formula.
Oltre ai concerti sinfonici, la Sagra Musicale Malatestiana propone un vasto calendario di appuntamenti che spaziano dalla musica da camera, ai concerti d’organo, fino alla danza.
Programma completo su www.sagramusicalemalatestiana.it