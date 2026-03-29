Rimini: la stazione resterà senza poliziotti nelle ore notturne

La denuncia della segretaria Staurenghi: “Decisione incomprensibile, proprio alla vigilia delle festività”

Niente più pattugliamenti serali alla stazione di Rimini. «Dal 6 aprile saranno soppressi i turni serali e notturno della Polfer. Per cui dalle 19 alle 7 del mattino, in uno degli snodi ferroviari più importanti della regione, non ci saranno più agenti in servizio». La denuncia arriva direttamente dal Siulp, il sindacato autonomo di polizia. E a lanciarla è la segretaria provinciale, Monica Staurenghi: «Siamo fortemente preoccupati per la decisione presa dal Compartimento della Polizia Ferroviaria di Bologna - sottolinea la sindacalista -. Si tratta di una scelta gravemente penalizzante per il territorio. Soprattutto in vista delle festività pasquali, quando lo scalo ferroviario è solitamente interessato da un significativo incremento dei flussi turistici provenienti da tutta Italia». Lo riporta Corriere Romagna.

Si tratta di una decisione rischiosa che lascia scoperta la Stazione nel momento in cui i flussi turistici iniziano ad aumentare. Il controllo del territorio verrà limitato drasticamente in una delle zone in cui accadono accoltellamenti e regolamenti di conti tra spacciatori di droga.