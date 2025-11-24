Rimini, l'allarme incidenti: "Prima causa di morte tra i giovani"

La Regione lancia un piano per la mobilità responsabile

Prosegue anche in Romagna – e interessa da vicino il territorio riminese – la campagna regionale “Sulla strada: stop al passato. Sii presente. Vivi il futuro”, dedicata alla sicurezza stradale dei giovani tra i 18 e i 29 anni. L’iniziativa, curata dall’Osservatorio regionale per l’educazione alla sicurezza stradale, punta a sensibilizzare i più giovani su una mobilità libera ma responsabile.

Dopo la prima tappa bolognese, la Regione ha presentato il progetto a Ravenna, con l’assessora Irene Priolo e il delegato Unibo Giacomo Bergamini. “Gli incidenti sono ancora la prima causa di morte tra i giovani – ha ricordato Priolo – e spesso sarebbero evitabili con più attenzione e scelte consapevoli”.

Nel 2024, in provincia di Rimini si sono registrati 3 giovani morti e 483 feriti nella fascia 18-29 anni, numeri che confermano l’urgenza del tema. Distrazione – spesso legata allo smartphone – ed ebbrezza restano le cause principali.

Distribuiti pieghevoli informativi dedicati a chi si muove in auto, moto o bici, materiali multimediali e una landing page con consigli utili e dati aggiornati. L’obiettivo è promuovere comportamenti virtuosi, anche grazie alla collaborazione con gli atenei e i servizi sanitari locali.

“La sicurezza fa parte della cittadinanza responsabile – ha sottolineato Bergamini – e riguarda tutti, specialmente in territori turistici e ad alta mobilità come il nostro”.