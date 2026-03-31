"Rimini, le religioni si siedono a tavola con i poveri: cena interreligiosa per i senzatetto"

L’iniziativa è stata resa possibile grazie al lavoro della Croce Rossa – Unità di Strada

Una serata all’insegna dell’incontro, della solidarietà e del dialogo interreligioso si è svolta venerdì sera a Rimini, dove diverse realtà del territorio si sono unite per un’iniziativa dedicata ai più fragili.

Presenti rappresentanti di diverse confessioni religiose, tra cui il Vicario di Rimini don Maurizio, un apostolo giunto dalla Sicilia e l’Imam della moschea macedone-albanese, che hanno condiviso un momento di confronto e vicinanza, testimoniando un messaggio comune di pace e collaborazione.

Determinante anche il contributo del pastore Alessandro e della pastora Rebecca, che hanno accolto numerose persone senza fissa dimora e in difficoltà, offrendo una cena halal come segno concreto di inclusione e rispetto reciproco.

L’iniziativa è stata resa possibile grazie al lavoro della Croce Rossa – Unità di Strada, coordinata da Daniele Monticini, che ha favorito la partecipazione di persone provenienti da Rimini e Riccione, oltre alla distribuzione di pasti anche presso Casa Madiba.

Presente il sostegno dell’amministrazione comunale: il sindaco, assente per impegni, ha comunque espresso vicinanza all’iniziativa e disponibilità per i prossimi appuntamenti.

Grande soddisfazione da parte dell’organizzatrice, la dottoressa Goar Vardanyan, che sottolinea il valore dell’incontro e l’importanza di proseguire su questa strada, auspicando un coinvolgimento sempre più ampio della comunità e spazi adeguati per future iniziative.