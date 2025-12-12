Rimini, lite coniugale nel parcheggio del Tribunale: intervengono le forze dell'ordine

Lei rifiuta la denuncia dopo la lite

Movimentata mattinata ieri nel parcheggio del tribunale di Rimini, in viale Carlo Alberto Dalla Chiesa. Attorno alle 9 una lite tra una 40enne e il compagno 51enne, entrambi di Faenza, ha attirato l’attenzione dei clienti di un bar vicino. Alcuni testimoni hanno segnalato una possibile aggressione e hanno chiamato i militari dell’Esercito impegnati nel presidio “Strade Sicure”, subito intervenuti insieme alle Volanti della Polizia.

La coppia era in auto in attesa di un amico impegnato in udienza quando la discussione, pare per motivi di gelosia, è degenerata. Alcuni presenti hanno riferito di aver visto l’uomo colpire la donna con uno schiaffo, ma lei, sentita dagli agenti, ha negato qualsiasi violenza e non ha voluto sporgere denuncia. La Polizia ha verificato che non avesse lesioni e ha chiuso l’intervento.

La donna è poi ripartita per Faenza con un’altra auto. L’episodio ha attirato numerosi curiosi, complice l’orario di punta davanti al palazzo di giustizia.