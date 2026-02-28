Rimini Marathon, tante novità: l'edizione 2026 parte da Marina Centro

La nota kermesse podistica partirà domenica 19 aprile alle ore 9 dalla Rotonda Lucio Battisti

Si è tenuta oggi, sabato 28 febbraio alle ore 12, nella Sala Grifoni del Teatro Amintore Galli, l’incontro dedicato ai sostenitori e agli sponsor della Rimini Marathon. È un passaggio importante nel percorso verso l’edizione 2026: un momento di condivisione in cui si presentano obiettivi, contenuti e prospettive davanti a chi sostiene concretamente la manifestazione. All’appuntamento ha preso parte anche l’assessore allo sport del Comune di Rimini Michele Lari, a testimonianza della stretta sinergia istituzionale che fa da cornice all’evento.

Una delle novità più significative dell’edizione 2026 riguarda la partenza, che avverrà per la prima volta nel cuore di Marina centro. La Rimini Marathon 2026 partirà domenica 19 aprile alle ore 9.00 dalla Rotonda Lucio Battisti, di fronte al Grand Hotel. Dopo i primi chilometri lungo il porto e il lungomare, il tracciato entra nel centro storico di Rimini, attraversando alcuni dei luoghi più rappresentativi della città, tra Corso d’Augusto, Piazza Malatesta, Piazza Cavour e il suggestivo passaggio intorno all’Arco d’Augusto, in un connubio unico tra sport e storia. Lasciato il cuore antico, la maratona torna verso il mare e si sviluppa lungo la costa, attraversando Marina centro e proseguendo verso sud fino a Riccione e Misano Adriatico, in un tratto panoramico e scorrevole che accompagna gli atleti lungo la Riviera. Il rientro a Rimini avviene nuovamente costeggiando il mare, con gli ultimi chilometri che scorrono tra stabilimenti balneari e pubblico, fino al traguardo che diventa il punto d’incontro tra fatica, emozione e festa.

Il tuo browser non supporta l'elemento audio. Ass. Michele Lari

L'evento di oggi è stato anche un momento di ringraziamento. Gli organizzatori rivolgono un grazie sentito a tutte le realtà imprenditoriali e ai partner che credono nel progetto e lo sostengono con continuità, contribuendo a trasformare un’idea sportiva in un appuntamento riconosciuto a livello nazionale. Senza questa rete di collaborazione, la Rimini Marathon non potrebbe raggiungere i traguardi che oggi si prepara a tagliare.

Title sponsor della edizione 2026 sono Novovatic Spa, Apay E-Wallet, Italiana assicurazioni e Terranova.

Importantissimo il contributo di tutti i partners: Adriatica Gru, Altra – Seventeen, Banca Malatestiana, Cartolibreria Duomo, Club del Sole, Conad Euterpe, Dole, Ecodemolizioni, Enasco, Euro Artigiana, Frulla, Galbusera, Galvanina, Le Befane, Luver, Mancini Spurghi, Marcar, Massingen, Montanari Frutta, Pneus, Promopharma, Radio Bruno, Riviera Banca Wellness, Romagna Acque, San Benedetto, SCM, Seventeen, SGR, Sinergie Adv, Start Romagna, Tecnocasa, Tecnomat, VFC.

La Rimini Marathon, promossa da ASD Rimini Marathon Unstoppable, è giunta all’undicesima edizione. Dal 17 al 19 aprile la città ospita un intero weekend di sport che culmina domenica 19 aprile con la maratona valida come Campionati Italiani Assoluti di Maratona, assegnati dal Consiglio federale FIDAL. Un riconoscimento che porta Rimini al centro dell’attenzione del movimento podistico italiano.

Oltre alla maratona di 42 km e alla Apay E-Wallet Rimini Half Marathon 21 km, entrambe gare competitive FIDAL, l’evento includerà anche la Ten Miles non competitiva (16 km), la Family Run (6 km) e la Kids Run (2 km). Saranno circa 2.500 i runner provenienti da ogni parte d’Italia che si cimenteranno nella distanza regina, che quest’anno si svolge in concomitanza con i Campionati Italiani Assoluti di Maratona, massima competizione tricolore di corsa su strada.

Rimini Marathon è realizzato con il Patrocinio del Comune di Rimini, Comune di Riccione, Comune di Misano Adriatico.