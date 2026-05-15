Rimini, Marcello: "entro maggio 500 nuovi parcheggi e riqualificazione dell’area Settebello"

Il consigliere regionale di Fratelli d’Italia: intervento strategico da oltre 5 milioni di euro per rilanciare la zona stazione tra mobilità, servizi e futuro culturale del comparto

Il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Nicola Marcello interviene sulla situazione dell’area del Cinema Settebello di Rimini e sui lavori avviati da Sistemi Urbani del Gruppo Ferrovie dello Stato per la realizzazione dei nuovi parcheggi e la futura riqualificazione dell’intero comparto.

Entro fine maggio subito 500 nuovi posti auto

“In poco tempo Sistemi Urbani ha già realizzato 175 posti auto davanti al Cinema Settebello e ulteriori 325 nell’area del campo di calcio verranno realizzati. Questo significa che entro la fine di maggio saranno immediatamente disponibili circa 500 nuovi posti auto in una zona strategica della città”, spiega Marcello.

“Si tratta di una risposta concreta e attesa da anni per tutto il quadrante della stazione ferroviaria e del centro storico, un’area che soffre da tempo problemi di accessibilità, traffico e carenza di parcheggi.”

Il consigliere regionale sottolinea inoltre come l’intervento non si limiti a soluzioni temporanee, ma rappresenti l’avvio di un progetto strutturale molto più ampio.

“Nel frattempo Sistemi Urbani sta portando avanti un investimento superiore ai 5 milioni di euro per realizzare un parcheggio moderno e accessibile, progettato con criteri innovativi e con servizi adeguati alle esigenze dei cittadini.”

“Il nuovo parcheggio prevedrà infatti posti riservati alle mamme in attesa, alle persone con disabilità, oltre a colonnine di ricarica per veicoli elettrici e soluzioni orientate alla sostenibilità ambientale e alla qualità urbana.”

Marcello evidenzia anche la necessità di proseguire rapidamente nel percorso di valorizzazione dell’area del Settebello.

“Ora bisogna continuare senza rallentamenti per restituire piena centralità a questa parte della città. L’obiettivo deve essere quello di far tornare il Cinema Settebello un motore culturale per Rimini e contemporaneamente creare una nuova area dedicata allo sport, al tempo libero e alla socialità, capace di dare nuova vita a tutto il comparto della stazione”, conclude Marcello.