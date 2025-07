Rimini, marciapiedi occupati dalle auto: la denuncia dei pedoni di Lagomaggio

Per le vostre segnalazioni WhatsApp 3478809485

Auto parcheggiate su marciapiedi e negli spazi pedonali: succede in zona Lagomaggio a Rimini. Un lettore ha scritto al numero WhatsApp delle segnalazioni di altarimini.it 3478809485.

"Non è possibile" scrive "che noi pedoni siamo costretti tutti i giorni a non poter utilizzare i marciapiedi perché la gente in macchina ci parcheggio! In via Lagomaggio è tutti i giorni la stessa storia e mai nessuno della polizia municipale che venga a fare un giro!!"









Per le vostre segnalazioni WhatsApp 3478809485