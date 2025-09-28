Altarimini

Rimini, marito violento allontanato da casa: braccialetto elettronico e divieto di avvicinamento

Dopo anni di insulti e aggressioni verso la moglie e i tre figli disabili, la gip dispone nuove misure cautelari

A cura di Glauco Valentini Redazione
28 settembre 2025 06:33
Rimini, marito violento allontanato da casa: braccialetto elettronico e divieto di avvicinamento - Foto repertorio
Foto repertorio
Rimini
Cronaca
Condividi

Per anni una donna di Rimini ha subito maltrattamenti dal marito, arrivato a colpirla anche per futili motivi e ad aggredire verbalmente i tre figli disabili. Già condannato tre anni fa a due anni e un mese di reclusione per maltrattamenti e lesioni, il 62enne non ha rispettato il precedente ordine di allontanamento disposto dal tribunale civile.

Ora la gip Raffaella Ceccarelli, su richiesta del pm Davide Ercolani, ha imposto misure più severe: obbligo di braccialetto elettronico, divieto di avvicinamento alla moglie e ai luoghi da lei frequentati, distanza minima di 800 metri e stop a ogni forma di contatto. Dopo oltre 35 anni di matrimonio, la donna, assistita dall’avvocata Giulia Foschi, ha chiesto la separazione temendo per sé e per i figli.

Continua a leggere su altarimini.it

Le migliori notizie, ogni giorno, via e-mail

Segui Altarimini