Rimini, maxi controlli dei Carabinieri contro il lavoro irregolare: multe per 225mila euro

Impiego di lavoratori in nero e gravi violazioni delle norme di sicurezza nei cantieri e nei locali commerciali

I Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Rimini e del Nucleo Operativo del Gruppo Carabinieri per la Tutela del Lavoro di Venezia hanno individuato nell'ultima settimana 9 imprese irregolari nella provincia di Rimini, con diverse violazioni relative al lavoro nero e alle normative sulla sicurezza.

Per 6 attività è stata disposta la sospensione dell’attività imprenditoriale: 5 imprese edili e un’attività commerciale, per l’impiego di 5 lavoratori non regolarmente assunti e per gravi carenze nelle misure di sicurezza, come impianti elettrici non protetti, assenza della documentazione obbligatoria di cantiere, mancata nomina dei medici competenti e insufficiente formazione dei lavoratori sui rischi.

Sono state inoltre sanzionate un’attività commerciale, un committente e un professionista edile per irregolarità nella gestione degli ambienti di lavoro, con vie di evacuazione ostruite e mancata verifica dei requisiti delle imprese presenti nei cantieri e delle misure di coordinamento sulla sicurezza.

Complessivamente sono state elevate multe e ammende per oltre 225 mila euro.