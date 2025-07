Rimini, netturbino pestato a sangue mentre lavora: è grave in ospedale

Aggredito a bastonate da due sconosciuti in pieno giorno. L’uomo, 60 anni, ha costole rotte e un polmone perforato

Lunedì pomeriggio, in via Sforza a San Giuliano Mare (Rimini), un netturbino 60enne addetto di Hera è stato brutalmente aggredito mentre era al lavoro insieme a un collega. Due uomini, probabilmente sconosciuti, lo hanno prima affrontato verbalmente, poi colpito con violenza, anche utilizzando un attrezzo di alluminio.



Il 60enne è stato scaraventato a terra e picchiato con ferocia: ha riportato costole rotte, un polmone perforato, un ematoma alla testa, due denti rotti e la lacerazione del labbro. È stato soccorso dal 118 e trasportato d'urgenza all'ospedale Bufalini di Cesena, dove è ricoverato in condizioni gravi ma stabili.



Gli aggressori si sono dileguati a piedi. Le cause della violenza restano sconosciute. La Squadra Mobile, coordinata dal vice questore aggiunto Marco Masia, ha acquisito i filmati delle telecamere della zona e sarebbe già sulle tracce dei due responsabili.

Il Gruppo Hera esprime profondo sdegno e ferma condanna per la violenta aggressione subita al Parco Briolini di Rimini dal suo addetto alla pulizia stradale, aggredito da due individui mentre svolgeva le sue mansioni. Il collega ricoverato all'Ospedale Bufalini di Cesena per i traumi riportati in seguito all’aggressione è fortunatamente fuori pericolo. Il Gruppo Hera esprime la massima vicinanza a lui e alla sua famiglia, garantendo loro pieno supporto. L’azienda sta collaborando strettamente con le Forze dell’Ordine impegnate ad identificare e perseguire i responsabili di questo vile atto in quanto la sicurezza dei lavoratori rimane una priorità assoluta.