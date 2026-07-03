Rimini Nord, Forum Deliberativo sulla Variante USI: richiesta unanime di proroga dei termini

Cittadini e operatori chiedono più tempo per presentare osservazioni sullo strumento urbanistico approvato dalla Giunta Comunale

Nonostante il pieno della stagione estiva e gli impegni lavorativi di operatori turistici, bagnini e residenti, nella serata di giovedì 2 luglio il Forum Deliberativo di Quartiere Rimini Nord Mare n. 1 ha registrato un’ampia partecipazione all’incontro pubblico dedicato alla Variante USI, deliberata dalla Giunta Comunale lo scorso 6 giugno.

L’iniziativa è stata organizzata con l’obiettivo di informare i cittadini sui contenuti della Variante Urbanistica, illustrandone le principali funzionalità e aprendo un confronto sul futuro di Rimini Nord e sulle prospettive di sviluppo del territorio.

L’incontro ha rappresentato un’importante occasione di partecipazione civica, durante la quale cittadini e operatori economici hanno potuto porre domande, esprimere osservazioni e confrontarsi su uno strumento destinato a incidere sulla rigenerazione urbanistica della zona.

Al termine della serata, gli iscritti al Forum hanno approvato all’unanimità la richiesta da sottoporre all’Amministrazione Comunale di prorogare il termine previsto per la presentazione delle osservazioni alla Variante USI, al fine di consentire ai cittadini un tempo più adeguato per prenderne visione e formulare eventuali contributi.

La richiesta nasce dalla consapevolezza che l’attuale periodo coincide con il momento di maggiore attività per il comparto turistico e balneare, rendendo particolarmente difficile per molti cittadini e operatori dedicare il tempo necessario all’analisi di un documento complesso e strategico.

Concedere un periodo più ampio per l’esame della Variante consentirebbe una partecipazione più consapevole e qualificata, in linea con i principi di trasparenza e coinvolgimento che dovrebbero caratterizzare i processi di pianificazione del territorio.

La Presidente del Forum Deliberativo di Quartiere Rimini Nord Mare n. 1, Eleonora Giovannardi, ha espresso soddisfazione per la partecipazione registrata: «La presenza di così tanti cittadini, operatori turistici e bagnini, nonostante il periodo più intenso della stagione estiva, dimostra quanto la nostra comunità tenga al futuro del territorio. Rimini Nord ha cittadini che non si limitano a segnalare i problemi, ma desiderano comprenderli, confrontarsi e contribuire con idee e proposte. Questo è il significato più autentico della partecipazione: costruire insieme il futuro del nostro quartiere.»