Rimini, nuove iniziative per anziani con difficoltà di memoria

I Nodi Territoriali di Salute accolgono il progetto di ASP Valloni Marecchia per supportare persone con demenza e caregiver

I Nodi Territoriali di Salute del Comune di Rimini accolgono e rafforzano una nuova iniziativa a sostegno delle persone anziane con difficoltà di memoria e delle loro famiglie, promossa da ASP Valloni Marecchia e già attiva sul territorio.

Il progetto, dal titolo “A sostegno delle persone con difficoltà di memoria”, integra all’interno dei Nodi una serie di interventi rivolti a persone con demenza o disturbi cognitivi, sia già diagnosticati sia in fase di avvio del percorso diagnostico, e ai loro caregiver. L’obiettivo è costruire una rete stabile e capillare di supporto, favorire le relazioni di comunità e contrastare l’isolamento che spesso accompagna le fragilità cognitive.

Elemento qualificante dell’iniziativa è la presenza programmata e continuativa degli operatori di ASP Valloni Marecchia all’interno dei Nodi Territoriali di Salute, con attività che si svolgono più giorni alla settimana. Una presenza costante che consente un contatto diretto e continuativo con utenti e familiari, una maggiore accessibilità ai servizi e un miglior coordinamento con assistenti sociali, psicologi, infermieri di comunità e associazioni partner.

Cuore del progetto è il Centro d’Incontro, un’attività di gruppo dedicata alla stimolazione cognitiva, alla socializzazione e alle attività espressive, rivolta a persone con difficoltà di memoria o demenza in fase iniziale. Le attività si svolgono con il supporto di operatori esperti e volontari formati, in spazi accoglienti e facilmente accessibili.

Il Centro d’Incontro accoglie persone inviate dal CDCD – Centro per i Disturbi Cognitivi e Demenze dell’AUSL di Rimini o dai servizi territoriali a seguito di un percorso diagnostico. È inoltre prevista la possibilità di accesso anche per chi non abbia ancora effettuato una valutazione diagnostica: in questi casi le figure psicologiche presenti provvedono alle prime valutazioni e all’attivazione dei contatti necessari per l’avvio del percorso sociosanitario.

L’iniziativa è già attiva presso il Nodo Territoriale di Salute Sud Mare – Miramare, in Piazza Decio Raggi 1, dove il Centro d’Incontro si svolge tutti i mercoledì dalle ore 9 alle 12.

A partire dal mese di marzo, il progetto si estenderà anche al Nodo Territoriale di Salute Sud Monte, in via Bidente 1/P, con attività in programma tutti i martedì e giovedì dalle ore 9 alle 12.15.

L’inserimento delle attività di ASP Valloni Marecchia all’interno dei Nodi Territoriali di Salute rafforza il ruolo dei Nodi come luoghi di comunità, prevenzione e sostegno alle fragilità. La presenza settimanale degli operatori, unita all’integrazione con la rete sociosanitaria e con il volontariato, consente una presa in carico più completa e continuativa, offrendo alle persone con difficoltà cognitive e alle loro famiglie un punto di riferimento stabile, accessibile e multidimensionale sul territorio.