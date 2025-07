Rimini: oltre 13.000 nuove assunzioni previste nel terzo trimestre 2025

Cresce il ruolo delle nuove imprese nella dinamica occupazionale locale

Secondo i dati della Camera di commercio della Romagna, le imprese della provincia di Rimini prevedono 13.650 nuovi ingressi lavorativi nel terzo trimestre 2025, con 6.580 assunzioni programmate solo a luglio. Si tratta soprattutto di contratti a tempo determinato (81%), confermando la forte stagionalità del mercato del lavoro locale.

Il comparto dei servizi resta dominante, con l’89% delle assunzioni concentrate in settori come turismo, ristorazione, commercio e servizi alla persona. Il turismo, da solo, genera 3.920 ingressi, seguito da servizi alle persone (790) e commercio (590).

Il tessuto imprenditoriale riminese si conferma composto principalmente da micro e piccole imprese (78% delle entrate previste). Circa il 41% delle assunzioni riguarderà giovani under 30, mentre il 10% delle imprese intende assumere personale immigrato. Tuttavia, in quasi metà dei casi (49%) le aziende segnalano difficoltà di reperimento dei profili desiderati, spesso per mancanza di esperienza specifica.

Nuove imprese: segnali di ripresa anche a Rimini

A livello nazionale, le nuove iniziative imprenditoriali sono in crescita: nel 2024 sono nate oltre 152.000 imprese, +8.000 rispetto all’anno precedente. Il Nord Est, dove si colloca anche Rimini, è tra le aree più dinamiche. Le nuove imprese si concentrano nei settori di costruzioni e servizi alle imprese, con un’occupazione media di 1,77 addetti per impresa.

Il nuovo imprenditore tipo ha tra i 35 e i 50 anni, proviene dal lavoro dipendente, è diplomato e motivato da desiderio di autonomia e crescita. Le donne rappresentano oltre un quarto delle nuove aperture, mentre il 14,3% è costituito da stranieri, molti dei quali proprio nel Nord Est.

Le nuove imprese puntano soprattutto su under 30, con richiesta di competenze digitali, green e soft skill, soprattutto nei servizi e nel turismo, settori cardine anche per l’economia riminese.