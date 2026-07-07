Rimini, oltre 50 mila euro per garantire i centri estivi di nidi e scuole dell’infanzia

Il Comune assicura continuità ai servizi 0-6 con personale dedicato ad accoglienza, assistenza, sorveglianza e pulizia durante la fase di transizione della nuova gara

Accoglienza, assistenza e pulizia: un servizio strategico per l’attivazione dei centri estivi dei nidi e delle scuole dell’infanzia comunali, che il Comune di Rimini ha garantito con un investimento di oltre 50 mila euro, assicurando così la piena operatività delle attività rivolte ai bambini e alle famiglie.

La decisione arriva mentre è in corso la nuova gara pluriennale per il servizio di ausiliariato: una fase di transizione che l’Amministrazione ha scelto di gestire con una misura straordinaria, per garantire continuità, sicurezza e qualità nei servizi educativi. A svolgere il servizio, in continuità, la stessa ditta già operativa nei plessi comunali e in grado di assicurare personale formato e immediatamente disponibile.

Le sezioni attivate

Il servizio garantisce il pieno funzionamento delle 11 sezioni delle scuole dell’infanzia aperte tra luglio e agosto (Margherite, Rondine, Galeone) e della sezione di nido comunale attiva nel mese di luglio.

Il costo complessivo del servizio è di 51.525,28 euro.

Con questo affidamento, il Comune di Rimini assicura che i centri estivi dei servizi 0–6 possano svolgersi regolarmente anche per l'estate 2026, garantendo accoglienza, assistenza, sorveglianza e pulizia in tutte le sezioni già attive.