Rimini ospita la Convention 2026 di Confartigianato Emilia-Romagna: c'è anche Al Bano

Appuntamento mercoledì 8 luglio al Palacongressi per parlare di futuro, tecnologia e artigianato

Sarà il Palacongressi di Rimini (via della Fiera, 23) a ospitare, mercoledì 8 luglio alle ore 17, la Convention 2026 di Confartigianato Emilia-Romagna, dal titolo "Il futuro è un'arte umana. Talento, ricerca e tecnologia nella cultura del fare". Un appuntamento dedicato al valore del lavoro artigiano, dell'innovazione e delle competenze, che riunirà partecipanti da tutta la regione, imprenditori, istituzioni, mondo della ricerca e personalità di rilievo nazionale per riflettere sulle sfide e sulle opportunità che attendono il sistema produttivo.

Ospite dell'evento sarà Al Bano Carrisi, protagonista di un momento speciale dedicato al racconto della sua esperienza artistica e imprenditoriale, testimone di una storia che intreccia talento, impegno e capacità di valorizzare il patrimonio culturale italiano, intervistato da Valerio Baroncini, vicedirettore de Il Resto del Carlino.

«Ospitare a Rimini la Convention regionale rappresenta per il nostro territorio un motivo di grande soddisfazione e un'importante occasione di confronto», dichiara Davide Cupioli, presidente di Confartigianato Imprese Rimini. «Le imprese artigiane sono chiamate ogni giorno a coniugare tradizione e innovazione, competenze e tecnologia. Eventi come questo dimostrano quanto sia fondamentale creare momenti di dialogo e condivisione per costruire insieme il futuro del nostro sistema economico».

Sulla stessa linea Gianluca Capriotti, segretario di Confartigianato Imprese Rimini, che sottolinea: «La Convention sarà un'opportunità per ascoltare esperienze di altissimo livello e offrire nuovi stimoli agli imprenditori. Il futuro si costruisce mettendo in rete idee, persone e competenze: è questo lo spirito che anima Confartigianato e che vogliamo trasmettere a tutti i partecipanti.»

«Un evento speciale che ci permette di incontrare persone che ci racconteranno come il saper fare squadra e lavorare in rete permetta di cambiare prospettiva sulle cose. Ascolteremo il racconto di donne e uomini che hanno saputo usare il loro talento per creare qualcosa di unico. Lo facciamo perché, per guardare avanti, servono ponti. E Confartigianato esiste proprio per questo: per creare reti e fare in modo che nessuno si senta mai solo, ma parte di una comunità», spiega Amilcare Renzi, segretario di Confartigianato Emilia-Romagna.

La Convention offrirà ai propri associati un pomeriggio di confronto con autorevoli protagonisti del mondo dell'impresa, della ricerca scientifica e delle istituzioni, con l'obiettivo di mettere al centro il valore della cultura del fare e la capacità delle imprese artigiane di affrontare il cambiamento attraverso innovazione, formazione e collaborazione.

Per partecipare è necessario prenotare il proprio posto rivolgendosi alla sede territoriale di Confartigianato di riferimento.