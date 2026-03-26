Rimini ospita l’incontro “Patto per la salute” sulle sfide della sanità
Ospite Vasco Errani: focus su Servizio Sanitario Nazionale e diritti dei cittadini
"Patto per la salute, le nuove sfide per la sanità": questo il titolo dell'incontro pubblico, organizzato per venerdì 27 marzo alle ore 18 dall’Istituto Gramsci di Rimini (Sala CGIL di via Caduti di Marzabotto 30 a Rimini), nel corso del quale si parlerà di salute e sanità, temi oggi più che mai decisivi per il futuro del nostro Paese e la salvaguardia dei nostri diritti di cittadini..
L’incontro avrà quale protagonista Vasco Errani, già presidente della Regione Emilia-Romagna, attualmente presidente dell’Associazione Giovanni Bissoni, impegnata in modo particolare nella difesa e nello sviluppo del Servizio Sanitario Nazionale.
Interverranno anche Francesca Lilla Parco, segretaria generale CGIL Rimini, e Giuseppe D'Antuono, medico del Pronto Soccorso e delegato RSU CGIL. Presiede l’incontro Riccardo Fabbri dell’Istituto Gramsci di Rimini.